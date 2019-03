Paula Echevarría, Rihanna, Victoria Beckham... ¡Y sus looks más 'cool' del verano!

Por mucho que digan que en verano todo vale, nuestras celebrities tienen claro que no es así. Sus 'must have' salen a relucir, ya sea verano o invierno, y es que cuando se trata de elegancia hay que hacer un ranking celebritero para destacar a algunas en concreto, ¡toma nota!

Todo al negro es el lema de Kate Moss, una de las celebrities que más brilla con luz propia. Ella nos demuestra que en cualquier ocasión, ya sea un evento de tarde, noche, más o menos informal, ¡el negro siempre funciona! Por su parte, Cara Delevingne sabe sacar siempre lo mejor de sí. Su estilo propio tan desenfadado y característico la coronan como una auténtica 't-shirt lover', y es que su armario debe ser una auténtica leonera repleta de camisetas. De diferentes tonos y colores, con mensajes subliminales, más o menos anchas... ¡Tiene de todo tipo!

Alexa Chung es otra de las 'celebs' más cool del momento: la modelo y presentadora encabeza siempre los rankings de las mejores vestidas. Sus tres pilares básicos del mundo de la moda son las gafas de sol Northern Lights de Karen Walkers, los shorts vintage de Levi's y el minibolso Bryn de Mulberry. Sumamos a esta lista a Rihanna, y es que ya sea para bien o para mal, la de Barbados siempre acaba sorprendiendo al personal. RiRi ha demostrado que es una loca fanática de la firma Channel, luciendo en más de una ocasión broches, perlas, collares, bolsos... ¡Bravo por ella y este 'plus' de elegancia!

Si hablamos de bolsos y fanatismo tenemos que nombrar también de Miranda Kerr. Prada, Vuitton, Hermès... la colección que posee la supermodelo australiana debe ser infinita. La top internacional sabe elegir el look adecuado a la ocasión luciendo siempre bolso a juego. Si hay algo que no nos cabe duda es que Pixie Geldof siempre destaca, con su particular estilo retro. La hija de Bob Geldof es asidua lucir minivestidos y para, hacer patria y barrer para casa, ¡siempre escoge diseños británicos!

Si barremos nosotros para casa nos encontramos con una de las más elegantes, toda una it-girl en máxima potencia, la mismísima Paula Echevarría. Podríamos decir que la actriz asturiana es todo un ejemplo a seguir, la perfecta imagen de la moda española, y es que no hay tendencia ni prenda lowcost que se le resista y nos lo demuestra tanto en su día a día como en cualquier evento al que asista. ¡Olé por ti, Pau!

En la lista de las más estilosas no nos puede faltar Victoria Beckham. La 'posh Spice' cointinua siendo todo un icono de la moda, actualmente apuesta por prendas XXL, pantalones anchos o camisetas sueltas, llevando muy a cabo eso de 'reinventarse o morir'. Tampoco nos debemos olvidar de Olivia Palermo, que vaya donde vaya siempre luce piernazas de infarto. La estadounidense es ya considerada toda una 'trendsetter', y si hay algo que no falta en su armario son los mini shorts, ¡comprobadísimo! Por último, pero no por ello menos importante, podemos definir a Diane Kruger como la viva imagen del look casual a la par que cómodo y sofisticado: sus sandalias planas, zapatos Oxford, borsalinos o pequeños bolsos le delatan.