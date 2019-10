Paula Echevarría está feliz habiéndose convertido un año más en embajadora de Pantene. La actriz ha compartido un vídeo con todos sus seguidores de Instagram donde habla de las críticas que ha recibido en varias ocasiones por no llevar el pelo perfecto siendo embajadora de la marca.

"Lo que me fastidia es que utilicen el hecho de que yo sea embajadora de Pantene para decir que qué pelos llevo. Que no entreno con el pelo perfecto, entreno con un moño o una coleta y ya está. Porque es que al final nunca vas a ser la que todos quieren. Es que no se puede estar perfecto 24 horas al día", explica Paula junto al vídeo que ha publicado en colaboración con Pantene.

Y es que a pesar de que Paula Echevarría es actriz, su estilo es de los más copiados en nuestro país. Y aunque ella misma no se considere nada influencer, la actriz sí que influye, y además, su imagen siempre está siendo de lo más cuestionada. Por eso nos encanta que Paula demuestre lo poco que le importan las críticas y defienda la importancia de quererse a uno mismo y aceptarse tal y como se es.

"Nunca podrás gustar a todos así que gústate a ti mismo/a!!!! #AbajoLosEstereotipos", escribe Paula Echevarría junto a esta publicación.

