Paula Echevarría, Olivia Palermo y Ariadne Artiles te demuestran cómo deslumbrar con sus maxi collares joya estas fiestas

LOS MAXI COLLARES UN COMPLEMENTO PARA BRILLAR CON LUZ PROPIA

Las celebrities en muchas ocasiones son la clave para captar ideas de estilo, y es que rodeadas de los mejores estilistas ellas nos demuestran día a día cuáles son las mejores opciones para deslumbrar en todo momento. Con Nochevieja pisándonos los talones los nervios sobre si el look elegido es el perfecto empiezan hacerse hueco, así que si todavía no te has decidido sobre los complementos que lucir ese día, te damos la mejor opción del momento: los maxi collares o collares baberos joya son la clave de estas fiestas.