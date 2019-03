Paula Echevarría, Miley Cyrus o Selena Gomez, entre las celebrities amantes de las botas Doctor Martens

PARA PISAR FUERTE ESTA TEMPORADA

Las míticas Doctor Martens están muy muy de moda. Nuestras celebrities no dudan en hacerse con un par de ellas, o unos cuantos, para pisar con garbo esta temporada, de todos los colores y para todos los gustos, ya sea en botas o zapatos, Martens es más que trendy, todo un must have para el otoño/invierno de este año. ¡Hazte ya con las tuyas!