Paula Echevarría, Lea Michele o Taylor Swift saben que la mejor opción para entretiempo son los trench y las parkas

NI MUY ABRIGADA NI MUY FRESCA, UN TÉRMINO INTERMEDIO

Es llegar estas fechas y a diario se nos presentan las mismas dudas: me abrigo, no me abrigo, pasaré calor, pasaré frío… Pero nuestras celebrities saben cuál es la mejor opción para hacerle frente al tiempo primaveral: los trench y parkas. Ya sean de colores o más clásicos como en camel y militar, el caso es que se convierten en la prenda imprescindible de estos días. Paula Echevarría, Olivia Palermo, Lea Michele, Alexa Chung o Taylor Swift saben muy buen combinarlas. ¡Toma nota!