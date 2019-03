Paula Echevarría, Jessica Alba o Selena Gomez, entre las más estilosas para ir a la playa

COPIA LOS LOOKS DE LAS FAMOSAS PARA ESTE VERANO

¡Huele a verano y a vacaciones! Y si no has pisado la playita todavía… ¡Seguro que estás a punto de hacerlo! Pero, ¿qué ponerte para lucir también estilosa en la playa? No hay nada más que echar un vistazo a los looks de nuestras celebrities para saber qué echar a la maleta y ser la más ‘it’ sobre la arena. Un short vaquero como el de Alessandra Ambrosio o Selena Gomez no puede faltar. Tampoco un vestidito mono en tonos flúor como el de Paula Echevarría o un blusón de motivos étnicos como el de Kate Moss. ¡La variedad es infinita!