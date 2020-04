UN LOOK CÓMODO Y PRIMAVERAL PARA ESTAR EN CASA

Paula Echevarría suele publicar en sus redes sociales sus looks a diario. Pero ahora que por la cuarentena no puede salir a la calle, deja en su perfil algunos de sus modelitos durante el confinamiento. Así la actriz ya tiene una prenda favorita que no se quita: una falda de 23 euros de Zara que se ha convertido en su uniforme.