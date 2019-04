Lo nuevo que se ha hecho Paula Echevarría en la cara y que le ha cambiado la mirada

Aunque a Paula Echevarría no le gusta nada que la consideren una influencer, no hay duda de que la actriz crea tendencia y su estilo es de lo más copiados.

Pero además de sus looks, Paula arrasa entre sus seguidores con sus consejos de belleza y los productos que utiliza para cuidar su piel.

Recientemente la actriz compartía con sus followers cuál es el último tratamiento al que se ha sometido en su centro favorito de estética Tacha Beauty.

A través de sus Stories de Instagram Paula mostraba cómo cambiaba su mirada apostando por la novedosa técnica que se realiza en el citado centro de belleza que combina el shading (que consisten en sombrear la zona depositando manualmente un pigmento) y la micropigmentación (que trata de introducir pigmentos de color en la capa más exterior de la piel).

"Después de un año me he venido a retocar las cejas con mi Anabel. Me han quedado superbonitas. Ahora estoy sin maquillar y se ven mucho más", confesaba Paula a través de Stories. ¡Dale al play y descubre qué es lo nuevo que se ha hecho la actriz!