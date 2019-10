Si este pasado lunes todos alucinábamos con Paula Echevarría y su foto de 15 años donde reconocía qué parte se arrepiente de haberse tocado de su cara con el paso del tiempo; ahora han sido unas botas las que han provocado una lluvia de comentarios en redes, ¡y es que han sido muchos los que se han quedado horrorizados con ellas!

Unas botas altas de piel de Mango muy ajustadas que la actriz ha combinado con un jersey de nudos en beige y una americana de cuadros.

Y aunque el look completo sí ha gustado, el problema es que para muchos a la actriz estas botas no le favorecen por cómo le aprietan en el muslo.

"Las botas te aprietan el muslo mucho", "No me gusta cómo quedan las botas", "Si no le quedan bien ni a ella las botas, imagínate a mí q tengo dos piernas como dos columnas griegas"... Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a esta imagen donde Paula posa con sus nuevas botas.

