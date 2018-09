Paula Echevarría arrasa con su última adquisición de Zara

Paula Echevarría sabe de estilos y eso no es secreto para nadie. Y es que no hay cosa que la actriz se ponga que no se convierta en un 'must have' de la temporada.

Ahora de regreso a la rutina después de numerosos destinos vacacionales, la intérprete recuerda que aún quedan unos cuantos días de calorcito y buen tiempo para presumir de los mejores looks estivales a través de las redes sociales.

A través de la última foto que ha publicado anunciando que retomaba su blog tras las vacaciones, Paula ha vuelto a crear tendencia. Como una auténtica influencer, Paula ha triunfado presumiendo de unas palas planas de rejilla trenzada en color marrón perfectas para estos días de calor de septiembre. Un modelo que para nuestra sorpresa son de Zara y se pueden conseguir por menos de 30 euros.