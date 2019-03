Paula Echevarría, Selena Gomez y Vanessa Hudgens entre las celebrities que se une a la moda del sombrero

Con la llegada del frío las cabezas se vuelven crazys, y es que en el otoño esos días en los que el mal tiempo acecha están a la orden del día: lluvia, viento, nieve… Son los ingredientes esenciales de esta temporada.

En esos días en los que te levantas y el frío o la lluvia prácticamente traspasan las ventanas te planteas qué ponerte y lo más engorroso de todo ¿qué hacer con tu pelo?

No te compliques péinate como te apetezca y no sufras por las condiciones climatológicas del momento, haz como las celebrities y plántate un sombrero de invierno. Esta temporada los sombreros invernales son el último grito en moda de nuestras famosas. Los hay de piel, de fieltro, de ante, de colores… Un sinfín de modelos para acompañar a tu look en cada momento.

Paula Echevarría los prefiere de piel vuelta adornado con alguna tachuela, Jessica Alba por su parte los elige con color, para dar un toque llamativo a su look. Alexa Chung lo prefiere negro básico de piel vuelta y Jennifer López se une a los sombreros invernales con mucha solapa.

Así que no dejes que se te enfríen las ideas y únete a la moda de ir con sombrero como hacen nuestras celebrities.