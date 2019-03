Paris Hilton, Vanessa Hudgens o Sofía Vergara se apuntan al complemento estrella del verano: los 'floppy hats'

LAS PAMELAS SE REINVENTAN EN VERANO

Hasta el momento todos conocíamos lo que era una buena pamela, pero este complemento tan glamuroso se ha reinventado y ahora es conocido entre el panorama VIP con un nombre de lo más chic: 'floppy hats'. No hay celebrity que se precie que no se haya apuntado a la tendencia del verano y luzcan con sus looks este complemento tan ideal causando auténtico furor. Hay para todos los gustos: unas los prefieren extragrandes como Nicole Scherzinger, otras los combinan con un estilo más urban como Alessandra Ambrosio, o para ir a la playa a lo Kate Moss, mientras que Rita Ora la luce para arrasar por la noche.