Los pantalones palazzo, los vestidos lady y los suaves colores primaverales envuelven a las celebrities en los mejores looks de la semana

Olivia Wilde estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana con un original vestido que nos invade del espíritu del charlestón. En blanco y con mangas farol repletas de flores, la actriz fue una de las más elegantes de la noche. Apostar por el pelo recogido y por los complementos en plata es una elección perfecta para otorgar todo el protagonismo al vestido.

Amber Heard toma el revelo con unos pantalones palazzo en crudo que ha combinado con una americana negra. La mujer de Johnny Depp ha jugado con los complementos para dar ese aire chic a su look working girl.

El puesto número 7 es para Britt Robertson. La actriz apostó por un vestido tipo lady en color crema con el pecho repleto de lentejuelas. Un look muy juvenil que le sentaba de maravilla.

Continuamos con otros palazzo, los de Jessica Alba. La actriz ha lucido estos días un look perfecto para primavera, y es que combinar esos coloridos pantalones con un estilo marinero ha sido todo un acierto.

El ecuador del ranking es para Holland Roden, y es que este original diseño de flores geométricas en black and white no podía quedarse fuera del ranking. Los tacones azules dan la nota de color a este look tan sesentero.

El puesto número 4 es para Scarlett Johansson. La actriz acudió a la gala de los MTV Movie Awards con este jumpsuit coral de Zuhair Murad. Complementó el look con clucth en azul aguamarina y sandalias en varios colores. ¡Muy primaveral!

El bronce de la semana es para Elisabeth Olsen. La pequeña de las Olsen se ha enfundado en una preciosa falda larga con apertura central que ha combinado con una discreta blusa en crema. Su pelo ladeado con ondas le aporta frescura al look. ¡Perfecta!

La plata se la lleva Kate Borsworth con el outfit que paseó en el Festival de Coachella. La modelo combinó un mini dress en blanco con una impresionante chaqueta de lino tipo ética. Los botines y el bolso de tachas le dan el toque chic al look. ¡Todo un derroche de estilismo!

Y el oro de la semana es para una espectacular Vanessa Lorenzo. La modelo optó por un vestido largo y ceñido en rosa palo con escote corazón y falda tipo sirena. Un diseño de cuento con bordados que resaltaba su espectacular figura. Apostar por unos labios rojos como Vanessa es un acierto con el que derrochar sensualidad.

Y el fashion crime de la semana es para Belén Rueda. ¿Pero qué le ha pasado a la actriz? No sabemos si es que ese día la actriz no tenía espejos en casa pero es que ese look tan horrible no se consigue ni a ciegas. Falda por las rodillas, camisa azul, jersey negro, chupa de cuero y un pelo que ni para una jornada de playa.