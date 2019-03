Los pantalones 'baggy' y los vestidos de Cannes se cuelan entre los mejores looks de la semana

Fearne Cotton inaugura el ranking de las mejor vestidas con un look perfecto para la primavera. Un 'street style' en el que demuestra que las camisas vaqueras combinan con todo. Con la llegada del buen tiempo ella luce la suya con unos short de florecitas super chic.

Taylor Swift sigue los pasos de Fearne pero con un estilo de calle muy diferente. Cada vez más 'lady', Taylor enseña que los vestidos por debajo de la rodilla son también aptos para las jóvenes si se saben cómo combinar. La cantante de country luce el suyo en color rojo y con unos buenos taconazos.

Vanessa Hudgens entra pisando fuerte con un estilo 'boho chic' que tanto nos gusta. Pantalones 'baggy', sombrero XXL y una mezcla de joyas perfecta. Además sus gafas gatunas le dan un toque de diez.

Nicole Scherzinger se sitúa en el puesto número 6 con un vestido negro largo de algodón y un sombrero panameño. Un vestido que es muy fácil encontrarlo en versión 'low cost' y que es imprescindible para esta temporada.

El ecuador del ranking es para Elle Macpherson. La top se ha enfundado en unos pantalones 'baggy' metalizados que combina con un jersey gris muy primaveral. ¡Un look perfecto para el día y la noche!

Rosie Huntington tiene su hueco entre las mejor vestidas con un vestido blanco de manga francesa que es una delicia. Un vestido donde las líneas de corte y el color son los auténticos protagonistas.

Eva Longoria sabe cómo ser elegante, sexy y romántica a la vez. La actriz se enfundó en un color nude de seda, ceñido a la cintura y con una sexy abertura en la parte frontal. Además la trenza fue todo un acierto por eso el bronce esta semana es para ella.

Dakota Fanning se lleva la plata. La joven actriz ha paseado un jumpsuit rojo de corte asimétrico que le sentaba como un guante. Y es que estamos hartos de ver siempre a las celebrities con monos más anchos que su cuerpo, por esta apuesta tan original y 'slim', Dakota está entre las mejores.

Y el oro es para el espectacular diseño que ha lucido Alessandra Ambrosio firmado por Versace en Cannes. Con una generosa apertura en la pierna y un escote de forma corazón, esta semana la top no tiene rival en el primer puesto.

Y el fashion crime esta semana es para Rita Ora. Y es que la cantante se ha mimetizado de forma perfecta con la raza animal. No sabemos si es que a lo mejor Rita tiene complejo de tortuga ninja pero ese look es un espanto. Además la cinta a lo Bob Marley hace que su pelo huela a no lavado. ¡Menudo cuadro!