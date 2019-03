Palito Dominguín debuta como modelo en la Mercedes Benz-Fashion Week Madrid: "Mi apellido abre puertas maravillosas"

Lejos de renegar de su apellido, Lucía Tristancho Dominguín, no duda en sentirse orgullosa de pertenecer a una de los clanes más famosos de España: "Mi apellido es fantástico y abre unas puertas maravillosas. Creo que siempre depende de la manera en la que lo lleves", ha declarado a Vanitatis. Palito Dominguín, como se da a conocer, ha concedido una entrevista al citado medio tras su debut en la Mercedes Benz-Fashion Week Madrid luciendo la nueva colección de Francis Montesinos, gran amigo de la familia.

La más desconocida de los hijos de Lucía Dominguín, ha saltado a la fama gracias su paso por la Semana de la Moda española. Su hermana Bimba Bosé también ha ejercido de modelo, siendo musa de David Delfín, en anteriores ediciones. Su interés por el mundo del arte le viene desde adolescente cuando le pidio a su madre irse a Londres para estudiar inglés: "Mi amor es el arte y fue decisión mía estudiar en la universidad. Cuando tenía 16 años le dije a mi madre que quería aprender inglés y estudiar arte. Lo conseguí, hice el bachillerato allí y ahora estudio Bellas Artes en Arts university of Bournemouth".

Con el talento en sus venas, la joven explica de donde viene su apodo: "Lo creas o no el nombre me lo puse yo de pequeña y simplemente porque me gustaban los palos. Tanto que los confundía con las flores o con los espárragos y cuando me preguntaban cómo me llamaba decía que Palito. Se ve que hizo gracia la palabra por aquel entonces, porque ya me quedé con eese mote. De hecho toda mi familia me llama Palito". Todavía tiene 20 años y con una prometedora en el mundo de la moda. Sin una vocación clara reconoce: "Bueno, hay tanta información pasando por mi cabeza ahora mismo que aún estoy decidiendo cómo hacer todo esto para poder disfrutarlo al máximo".