El padrastro de Kate Moss, enfermo de cáncer terminal, le denuncia por abandono

Geoff Collman, que reconoce que ha tenido vicios relacionados con el juego, se divorció de la madre de Kate en el 2014 y el año pasado vendieron la casa que compartían. "A mí me dieron la parte proporcional que había puesto en la vivienda y ahí acabó todo. Son más de 20 años de historia en común y ahora como si nada", se apena Geoff.

"No me ha ofrecido ni ayuda económica para cuidados médicos, esperaba que me dijera 'quieres algo para médicos privados' o algo así, ni me ha llamado para decir que lamenta mi estado" dice Collman al diario The Sun, refiriéndose a Kate Moss.

El padrastro de Kate ha hecho unas declaraciones muy duras contra su hijastra, que de ser ciertas no dejarían en buen lugar a la modelo. Cosas como: "Nunca fue generosa conmigo", "A pesar de estar siempre en sus yates y sus barcos sólo me regaló una vez una caja metálica" o "Nikolai von Bismarck, el nuevo novio de Kate, será otro abandonado de la larga lista de hombres que han pasado por la vida de la modelo".

Mientras que su padrastro implora atención, ya no sólo económica -aunque la esperaba- sino una llamada de preocupación por su estado de salud, Kate Moss hacía el sábado pasado de madrina del bautizo de Iris, la hija de los marqueses de Charmondeley, en Houghton Hall.