Pablo Vega: Casual del Sur

A pesar de que el jurado haya intentado echarlo varias veces, no hay nada que frene a este gaditano. Pablo Vega, al que muchos señalan como el nuevo Pablo Alborán, es uno de los favoritos del público. Su gracia gaditana (que no explota demasiado sobre el escenario según Bustamante, Bosé, etc) y su belleza racial trae locas a las fans acérrimas del programa más visto de la noche de los miércoles.

Ya sea cantando en inglés, en español, una balada, medio tiempo, en duetos… Pablo gusta al público y, de momento, parece que su camino hacia la final es más que probable. Aunque, según lo que se lee por Internet, parece que muchos apuestan porque será el próximo en salir…

Dejando un poco de lado las ‘adivinaciones’ de los internautas asiduos a foros de fans, quería hablaros un poco del estilo de Pablo. Su look podríamos denominarlo como ‘casual del sur’. Me explico: casi todos los chicos de Andalucía ‘con rollo’ se decantan por lucir una pinta de ‘malote’ con un punto trendy. De ahí que sean súper seguidores de cualquier prenda de Pull & Bear, una de las tiendas más seguidas y beneficiarias de la economía andaluza. Aunque tampoco descartan apuntarse al ‘movimiento Bershka’.

Hay que decir que los ‘casul del sur’ tampoco dejan de lado la moda de otras grandes como Zara. Pero prefieren visitar a la hija mayor de Amancio Ortega cuando tienen algo ‘especial’: trajes de chaqueta, camisas blancas, corbatas…

Donde suelen gastarse más dinero es en los complementos como pañuelos para llevar al cuello a modo de pashmina, y en los zapatos. ¿Su accesorio favorito? El gorrito de paja. A los ‘casual del sur’ les encanta lucirlos cuando van a la playa…

Pues bien, así es el look de Pablo. Nos lo ha demostrado no sólo sobre el escenario, sino también cuando ensaya, está con Jadel en la habitación, en las clases… Y para todos a los que os atrape esta forma de vestir y queráis lucir sobre el asfalto el look ‘casual del sur’ he preparado una selección de prendas y outfits que no os podéis perder. ¡A qué esperáis para poner en práctica uno de los estilos más fáciles y trendies del panorama fashion!