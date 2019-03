Los ‘outfits’ KO & OK de las celebrities para su encuentro con 'el caballero oscuro'

Nuestras celebrities no quisieron perderse la premier de ‘Batman: El caballero oscuro’. Ya sabemos lo que les gusta a los famosos acudir a este tipo de ‘saraos’, por eso en esta ocasión hemos decidido analizar sus looks para ver quién han sido los más y menos acertados a la hora de elegir su estilo para acudir a este evento.

Hay ‘outfits’ para todos los gustos pero, ¿a quién le darías un KO o un OK? Ana Fernández, por ejemplo, acertó de lleno con un look al más puro estilo ibicenco. Sin embargo, aunque el modelito de Giselle Calderón es muy mono, no es el más acertado para ir a un estreno.

Aquí te dejamos algunos de los más destacados de la noche