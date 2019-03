El otoño ha llegado al armario de las celebrities más estilosas y elegantes

Por la semana de la moda de Paris desfilaron numerosas modelos, pero también numerosos rostros celebriteros. Lily Collins se dejó ver con una sudadera con motivos 'Disney', sacando su lado más infantil y nostálgico a relucir. Mientras, Olivia Palermo destacaba por su originalidad, elegancia y sencillez, con una falda larga de seda y lunares. Zoe Kravitz también nos sorprendía con un look 'total black' durante la presentación de la nueva colección de Chanel. Miranda Kerr ya se ha puesto las botas, y nunca mejor dicho, y se ha dejado ver con un look de lo más otoñal enfundada en un vestido ceñido con estampados egipcios.

Las calles de Nueva York han sido testigo del estilo de Reese Witherspoon, quien no ha dejado de lucir palmito con sus outfits más 'casual', shorts vaqueros, camisa y botines. Con un look muy parecido también deslumbraba la estilosa Julianne Hough con cada paso que daba y Olivia Munn también se dejaba ver por la gran ciudad, deslumbrando al personal con su particular sonrisa y un estilo de lo más 'cuore'.

En cambio, por la ciudad de Los Ángeles se dejaba ver Jessica Alba, tan natural y elegante como de costumbre, con vaqueros, camisa y blazer en tonos grises.

Con cazadora de cuero y hombreras rojas hemos podido ver esta semana a la estilosa Hiba Abouk en la premiere de la película 'La Herida'. En la fiesta de FHM se ha dejado ver Sara Sálamo aunque no con su look más favorecedor, la guapa actriz se decantó por un amplio vestido turquesa que no hacía justicia de su espectacular figura.