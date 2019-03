El otoño va llegando a los armarios de nuestras celebrities

LOS 10 LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana nuestro looks vienen cargaditos de tendencias otoñales. Muchas de nuestras celebs ya han sacado de sus armarios prendas irresistibles y básicas para la nueva temporada. Jerseys de ochos, botas, jenas granates, saharianas verde caqui... Pero tampoco han faltado en nuestra lista los looks más sofisticados y las que esta semana han salido de casa hechas un auténtico cuadro. ¡No te pierdas nuestra selección de looks!