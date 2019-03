Los originales abrigos de entretiempo se hacen un hueco en los mejores looks entre las ‘red carpets’ de la semana

Los looks de entretiempo ya comienzan a hacerse hueco en los mejores estilismos de nuestras celebrities. Así vemos esta semana en el puesto número nueve a Fearne Cotton, que luce una de las tendencias que más hemos visto este invierno cuando el frío no ha apretado fuerte: el abrigo de piel de borreguito. Las maxi gafas, el bolso animal print, los ripped jeans y esos botines color frambuesa que aportan color al look, convierten a la presentadora en una celebrity de lo más 'cool'.

El diseño en naranja ocre que Ana Fernández lució en los Fotogramas de Plata la lleva directamente al número ocho. La actriz lució un look de lo más favorecedor en esta gala. Más rubia de lo que nos tiene acostumbrados y con este modelito que ensalzaba su figura, Ana estaba cañón, cañón.

En el puesto número 7 se cuela Blanca Suárez con el impresionante diseño en blanco roto que lució en la premiere de 'Perdiendo el Norte'. El escote de vértigo que llevó la guapa actriz levantó pasiones entre el personal. Su peinado de ondas con efecto wet y sus ojos ahumados le hicieron ser la más 'glam' de la red carpet. ¡Atentos porque volveremos a verla en este ranking más adelante!

Carmen Lomana se sube al puesto número 6 con un look en el que predomina uno de los colores que más veremos esta primavera: el camel. Su capa combinada con jersey de cashmere en gris, vaqueros tobilleros, con stilettos y cartera del color predominante, la llevan a ser una de las más elegantes que se han dejado ver en los photocalls de los últimos días.

El look de Olivia Palermo nos encanta y por eso se coloca en el puesto número 5. La 'it girl' lució este original vestido negro con cuello cisne, manga larga y largo hasta el tobillo en el que destacaba un brillante holograma en el cuerpo. Las gafas espejo, la cartera de ante y los botines le dan el toque chic que sólo ella sabe llevar.

Como una auténtica lady se sube Michelle Jenner al puesto número cuatro de los mejores looks. La actriz acudió a la gala de los Fotograma de Plata con este maravilloso vestido firmado por Oscar de la Renta. La combinación de azul marino y blanco roto en el estampado del diseño con cuello de barco y un poco de cola, hicieron que Michelle resplandeciera sobre la 'red carpet'.

El original diseño de Marta Sánchez para los premios Cadena Dial 2015 la llevan a colgarse la medalla de bronce. Perfecta asistía la cantante con este sorprendente diseño en blanco con falda bordada de flores en pedrería. Un vestido muy primaveral que nos ha encantado aunque, eso sí, el calzado no nos convence nada de nada con ese modelito tan maravilloso.

Rosie Huntington-Whiteley es una de nuestras celebrities favoritas en lo que a mejores looks se refiere y esta semana le damos la plata a ese cañonazo de mujer. Impresionante estaba la modelo y actriz con este conjunto de blazer de terciopelo, colorida camiseta, leggins de vinilo y sandalia minimal de animal print. ¡Un pibón en toda regla!

Y esta semana el oro es para una de nuestras guapas patrias por excelencia que repite en nuestro ranking de la semana: ¡Blanca Suárez! El maravilloso Zuhair Murad que lució en los Fotogramas nos reencanta. Ese cuerpo de coloridas flores que van cayendo en descenso sobre la falda es, simplemente, súper 'glam'.

Y el 'fashion crime' de esta semana es para… ¡Alessandra Ambrosio! Sí, nosotros tampoco nos lo podemos creer, pero la modelo iba hecha un auténtico adefesio a una cena de 'tops' en París. ¡Por Dios! ¿Qué es ese mono de encaje con maxi braga morada? Y ese rollito de lazo negro al cuello y el maxi cinturón a la cintura, nos hace pensar en una reina del 'sado'. Así no, Alessandra.