Olivia Palermo, Miranda Kerr, Kim Kardashian o Kate Bosworth saben que el gris es el color que abriga este invierno

LOS TOTAL LOOKS EN GRIS ESTÁN ARRASANDO ESTA TEMPORADA

En estos fríos días invernales no sabemos muy bien qué ponernos o cómo combinar nuestros looks. Pero el gris hace acto de presencia esta temporada con fuerza para abrigar esta temporada. El total look en gris sustituye al negro o se combina con él para hacer que este color tan básico reine sobre las bajas tempertaturas del termómetro. Miranda Kerr, Olivia Palermo, Kim Kardashian o Kate Bosworth saben muy bien cómo llevarlo.