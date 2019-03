Olivia Palermo, Kim Kardashian, Miranda Kerr o Nicole Richie son las reinas del total look en todas sus variedades

ESTA PRIMAVERA APÚNTATE AL TOTAL LOOK

Ya sabemos que el total look es más bien atemporal y que no tiene por qué combinarse con prendas de ahora, pero esta primavera si quieres arrasar vas a echar mano de él porque sienta de maravilla. No hay un color que se imponga sobre los demás, todo vale: gris, blanco, azul, rosa, denim… Échale un vistazo a las celebrities y ‘copia’ sus ideas para trasladarlas a tus looks. Olivia Palermo, Kim Kardashian, Miranda Kerr o Nicole Richie son algunas de las que ya lo han llevado, y tú… ¿A qué esperas?