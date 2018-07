Nyle DiMarco, el modelo que ha ganado un concurso de baile siendo sordomudo

Nyle DiMarco se ha ganado el cariño del público americano gracias a su paso por el programa 'Dancing with the stars'. El modelo se ha proclamado ganador a pesar de su discapacidad, es sordomudo. Antes de esto, también se alzaba con el primer puesto en concurso 'America's Next Top Model'. ¡No hay reto que se le resista!

El modelo podía seguir las coreografías gracias a las pistas visuales que le daba su compañera, Peta Murgatroyd. A pesar de no poder escuchar las canciones, sus interpretraciones eran perfectas y cada noche conseguía fascinar al jurado del programa.

Pero en la seminfinal quiso ir más allá y ponerse aún un obstáculo más, vendarse los ojos para no ver ni oír nada. Una vez en la final y obtenido el triunfo, el modelo dijo unas bonitas palabras: "Mi interpretación de esta canción es para luchar contra la opresión y la marginación que ha sufrido la comunidad con sordera", afirmaba. "Estamos comenzando a encontrar esperanzas", añadía. Con su victoria, DiMarco se convierte en el primer sordomudo en ganar 'Dancing with the stars', además gracias a su paso también ha defendido al colectivo LGTB.