Nuevos dandies versión Pop

Los Take That están de vuelta. ¡¡Aaahhh!! Y además con sorpresón: a Howard, Gary, Jason y Mark se les une, por fin, Robbie. Aquellos chicos que hicieron suspirar a las teenagers de los 90 vuelven para darlo todo en una gira donde presentarán su nuevo disco: Progress. Además, Antena3 te regala un viaje a Londres para verles en directo el próximo 30 de junio en el Wembley Stadium. ¿Cómo? Demostrando que eres un total-fan del grupo revival del momento.

Y como Take That vuelven a ser cinco y seguro que tu chica ya está mirando más las fotos de sus ídolos que las tuyas, llegó la hora de ponerse manos a la obra para que tú seas el sexto. Si te fijas bien, sus looks no son tan complicados. Sólo necesitas prendas muy básicas que son imprescindibles en el armario masculino ¿Cuáles? Camisa y camiseta blanca, jeans azules y negros, chaqueta de cuero, camisas de cuadros, jerseys monocolor, americana… Combínalos según el Take That que más se asemeje con tu rollo y violà: tu chica caerá rendida a tus pies.

Si te gusta el estilo de Gary Barlow, no olvides los baggy-pants y las camisetas con dibujos, sms o lisas con cuello redondo. Así como americanas estilo Mad-Men para ir más formal. Si por el contrario encajas más con el rollo de Howard y Jason, saca todas tus armas y potencia tu atractivo con camisas de cuadros y camisetas de pico o jerseys de cuello alto. Conseguirás looks muy trendies cargados de sex-appeal.

Si eres un chico malo y te mola Robbie lo tienes fácil: chaquetas de cuero, pantalones XXL o cargo y camisetas de tirantes para enseñar tus tatuajes. Aunque, como a veces el ir de clásico te gusta (y piensas que es necesario) no te compliques: busca una chaqueta negra y combínala con una camisa blanca y corbata oscura. ¡Darás el pego!

Pero, si realmente te va la tendencia y eres un poco coqueto, tu rollo es el de Mark Owen. ¿Formal? Estilo colegial, los escudos serán tu mejor aliado. ¿De diario? Americana, abrigo con pelo en cuello o chaqueta de piel, siempre con pantalones pitillos remangados y botas. ¿Concierto? Con borsalino y camisa estampada, muy a lo Pete Doherty. ¿De cena con tu chica? Traje de raya diplomática, camiseta estilo pijama o camisa con botones art-decó y botines.

Nosotros ya te hemos dado las claves. Encajar o no es tu responsabilidad. Sigue nuestros consejos y demuéstrale a tu chica que tu también puedes ser un Take That.