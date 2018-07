Desde que se convirtió en madre de su segundo hijo, Saint, Kim Kardashian se ha propuesto conseguir una figura delgada cueste lo que cueste.

Además de realizar todos los días una estricta tabla de ejercicios y mantener una dieta sana y equilibrada, Kim tiene otro truco para perder peso de forma más rápida.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha compartido a través de su cuenta de Snapchat cómo se introduce dentro de un traje de plástico para perder así más peso mientras entrena.