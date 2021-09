El nuevo look ochentero de Miley Cyrus que marca tendencia para la nueva temporada

Miley Cyrus siempre ha sido muy atrevida con su pelo, ha ido variando de look a lo largos de los años y sin duda no nos ha dejado indiferentes en ninguna ocasión. La cantante ha llevado todas las tendencias posibles desde flequillo largo, melena lisa, pelo largo, mullet, rapado, ondas rubias, pixie punk… En su mayoría han sido looks rebeldes acordes con su estilo, y ahora la artista se ha vuelto a hacer un cambio muy rockero que le sienta como un guante.

La artista ha dejado atrás el look que llevaba con el peinado mullet, un estilo que es tendencia mundial actualmente y que ya lo fue en la época de los años 70, y ha pasado a 10 años después con el cardado rizado de la época de los 80. Su pelo rubio luce ideal con este estilismo, y es que como dicen los expertos la moda es cíclica y todo vuelve.

Miley ha elegido a su peluquero de confianza, Gerardo Maldonado, para hacer este gran cambio. El experto con la tijera ha cortado los mechones más largos del mullet que llevaba Miley y le ha hecho un tipo de permanente. El resultado es espectacular y acorde con la personalidad de la artista, que en el carrusel de fotos que ha compartido parece una superestrella del rock de los 80. Su maquilladora, Janice Daodud, también ha compartido algunas fotos del look más de cerca.

