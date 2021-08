El nuevo look de Anita Matamoros con unas trenzas XXL

Anita Matamoros ha decidido dar un cambio en su vida, un cambio muy estiloso y cómodo para el verano, ¡Las 'Boxer Braids XXL'! Las trenzas de boxeadora son una tendencia actual a la orden del día en algún momento de la vida de las famosas. Kim Kardashian, Bella Hadid o algunas de nuestras celebrities como Dulceida o Isa Pantoja han llevado este peinado en algún periodo. La creadora de contenido ha aprovechado su paso por Ibiza para hacerse las populares trenzas.

"No podía esperar más a subir una foto con las trenzas, Happy sundayyyy", escribió Anita junto a la foto enseñando a sus seguidores el gran cambio. Y es que este look le queda espectacular a la hija de Kiko Matamoros, que ha pasado por todo tipo de peinados. Los comentarios de la foto reflejan lo bien que le quedan las trenzas a la joven. Susana Bicho, comenta: "qué guapa", Marta Lozano emojis de enamorada, Marta Carriedo "me flipan". Las influencers del panorama español se han enamorado del rollazo que transmite Anita con el peinado, que además resalta a la perfección sus preciosos ojos. Con un estilo muy hippie ha dejado prendados a sus seguidores, pantalones anchos de colores y un top blanco junto a unas zapatillas Jordan le dan un punto urbano de 10.

Aunque las 'Boxer Braids XXL', son muy cómodas ya que requieren muy poco cuidado y pueden durar semanas en el cabello, Anita ha anunciado que probablemente hoy mismo desaparezcan de su vida. Ha subido un storie en el cual se aprecian las trenzas un poco desechas junto a la leyenda "me da a mi que hoy va ser el último día de las trenzas".

Anita Matamoros en su Instagram | Instagram

Parece que la familia Matamoros necesita cambiar de look este verano. Recientemente su hermano Diego Matamoros compartía su gran cambio en su Instagram: "sabéis? Mucha gente pensará que se me ha ido la olla, que no le gusta lo que he hecho o que quiero llamar la atención", escribió el empresario junto al post.

