El nuevo look de la actriz de 'Modern Family' Sarah Hyland

Sara Hyland ha querido romper todos los esquemas. Ni californianas ni degradados, la actriz se ha pasado al color oscuro. Además, ha alargado su melena con unas extensiones.

Hyland ha dejado su pelo en manos de Nikke Lee, la cofundadora del salón de estilistas Nine Zero One Salon. La actriz buscaba un tono marrón chocolate pero finalmente la estilista se decidió por un chocolate canela.

"Personalmente adoro el tono oscuro del pelo de Sarah porque destaca sus preciosos ojos verdes y queda muy bien con su tono de piel", contaba Lee. Ahora bien, este cambio tiene una explicación. La actriz tiene un nuevo guion entre manos. "Teñirlo de oscuro y conservar su pelo tan saludable como fuese posible mientras durase el rodaje es siempre la mejor decisión", explicaba Lee.

"Añadimos algunas extensiones para una protección adicional contra todo el calor que se le podría aplicar durante el estilismo del set", decía la estilista. Y a ti, ¿qué te parece?