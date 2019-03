El nuevo amor entre River Viiperi y la famosa modelo Jessica Goicoechea

El modelo River Viiperi, ex novio de Paris Hilton, ha encontrado de nuevo el amor y esta vez lo ha hecho con una modelo española, la famosa modelo e influencer Jessica Goicoechea. Con este precioso mensaje en las redes sociales ha confirmado el modelo su relación. "Encontraste partes de mí que no sabía que existían y en ti encontré un amor que ya no creía que fuera real".

Una relación que parece que no es muy longeva ya que este verano River presumía de relación con la modelo Nicole Banner. Ahora vuelve a tener el corazón ocupado y parece que está más feliz que nunca. De hecho, cuando sus seguidores le pregunta cuánto tiempo llevan juntos, él no duda en responder que llevan el tiempo suficiente como para saber que es ella el amor de su vida. Y es la pareja está inundando las redes sociales de preciosos mensajes y dedicatorias que ponen celoso a más de uno. "Su carita es de ángel, sí, pero ella como persona le da mil vueltas a su físico", estas son las bonitas palabras que River le dedicaba a su chica.

Y es que Goicoechea no sólo tiene unas piernas kilométricas. A sus 21 años ya ha sido imagen de grandes firmas y ha protagonizado importantes campañas de publicidad. Además, es una de las influencer más

importantes de España ya que cuenta con más de 814.000 seguidores, superando con creces a su chico que cuenta sólo con 670.000. Además, tiene su propia línea de ropa llamada Goi.

Así confirmaba la modelo su relación con River. Una publicación que ha causado mucha polémica ya que hay una fuerte discusión en los comentarios sobre si su amor es real o no. Aunque el modelo no ha dudado en defender a capa y espada a su chica y la verdad de su relación.