Las nuevas tendencias de otoño vienen de la mano de los mejores looks de la semana

Esta semana unos looks de lo más modernitos aterrizan en nuestro ranking. Fearne Cotton entra en el puesto número 9 con un look de lo más otoñal. Con un vestido camisero de estampado floral y un abrigo de color coral, Fearne nos avanza de qué colores tenemos que ir llenando el armario para estar a la última la próxima temporada.

Heidi Klum sigue los pasos de Fearne con un 'mini dress' en blanco y detalles en dorados. Un vestido recto en el que la modelo ha acertado de lleno con ese cinturón marcando cintura. Además los flecos metálicos de las hombreras al más puro estilo majorette le dan el toque chic a este diseño.

Michelle Jenner tiene su hueco esta semana con un bonito mono corto en color coral y lentejuelas que hace a la actriz más dulce si todavía se puede. Además las discretas sandalias que luce le aportan todo el protagonismo a ese espectacular mono.

El puesto número 6 es para la novia de Adam Levine, Behati Prinsloo. Con un 'street style' de lo más rocker: short, camiseta y botines, el ángel de Victoria's Secret presume de piernas sobre el asfalto.

Alexa Chung llega al ecuador del ranking con un look que solo una 'it girl' como ella puede llevar. Y es que, ¿cómo puede ser que unas bailarinas así colgadas le queden tan chic? Con una camiseta negra, unos short rasgados y unas sandalias de tiras, Alexa demuestra día a día que con la clase se nace.

Caterina Murino se sitúa en el puesto número 4 con un vestido negro largo con estampado floral lateral que hace las delicias de los flashes. ¡Espectacular!

Esta semana el bronce se lo lleva Charlotte Vega. La joven actriz ha dado una master class de estilo en el Festival de Vitoria. En esta ocasión ha combinado una original falda de piel con tirantes con una camisa transparente de estampado floral. Sus botines de puntera redondeada y tacón gordo son un 'must have' de este otoño. ¡Corre a por ellos!

Hailey Baldwin llega al segundo puesto de este ranking con un look de lo más original: una falda alta de tablas que ha combinado con una camiseta muy 'cool' con cortes. Hailey sigue la tendencia de Charlotte apostando por los botines de este otoño pero en una versión más fashion.

El oro esta semana se lo lleva Blanca Suárez. Con un impresionante diseño de Zuhair Murad, clutch de Elie Saab y anillo de Roberto Cavalli en forma de cabeza de tigre, Blanca dejó una pincelada de arte español en Venecia y por supuesto de estilo. ¡Ole, ole y ole!

Y el fashion crime esta semana es para Phoebe Price o mejor dicho para 'culo Price'. Vale que se lleven los escotes infinitos en la espalda pero el de ella no tiene nombre. Y es que este estilismo pasa de sexy a vulgar y más tarde a ridículo. ¿Pero se cree realmente que va guapa enseñando media raja de culo por la calle? Por no hablar de ese sombrero con esa flor y esos pendientes, porque si lo que buscaba era un look flamenco mejor que se hubiese fijado en la flamenca del wassap.