La nueva operación estética de Kris Jenner

Si hay unas expertas en operación estéticas esas son las Kardashian. Reinas del contouring y de los pequeños retoques, las mujeres del clan Kardashian se han convertido en un modelo a seguir para muchas en cuestiones de belleza.

Recientemente la matriarca del clan ha sorprendido a todos sometiéndose a un nuevo retoque. En la promoción el último episodio de la última temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', Kris Jenner informa a sus hijas del último cambio que se ha hecho en su cuerpo.

La matriarca del clan más famoso de la tele ha decidido coserse los agujeros de las orejas.