La nueva manicura de Blanca Suárez que horrorizará a Marta Sánchez

QUE ENCIENDE LA POLÉMICA ENTRE LAS DOS CELEBRITIES

Blanca Suárez y Marta Sánchez no han tenido una buena relación en las últimas semanas. Y es que después de que la cantante comentara qué detalle del look de la actriz no le gustaba, la novia de Mario Casas ha querido hacerse 'oídos sordos' y ha protagonizado otra original sesión de manicura... ¿Lo habrá hecho por venganza?