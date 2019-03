La nueva colección de David Beckham para H&M es Modern Essentials Selected

Cada vez que H&M anuncia nueva colaboración con David Beckham... ¡Se nos cae la baba! Y es que el inglés está como quiere. Muestra de ello es el anuncio que ha rodado para presentar la nueva colección bodywear para la firma, bajo la campaña Modern Essentials Selected by David Beckham.

En el vídeo, que tiene como escenario la ciudad de Lisboa, podemos ver cómo el ex futbolista es copiado por todo el mundo con el que coincide en su día a día, dejando así claro que todo el mundo quiere ser como Beckham.

Las prendas estarán disponibles en tiendas y online a partir del 4 de febrero. Prendas básicas de deporte de las que Beckham se siente muy orgulloso: “Toda mi ropa interior para H&M tiene que ser auténtica. ¡Si yo no me lo pusiera entonces no estaría dentro de la colección. Quiero escoger una gran gama que tenga una gran calidad y diseño pero que a la vez sea asequible”, sentencia David.