La nueva cara de Thalía que ha horrorizado a sus fans

Los fans de Thalía se han quedado impactados con las últimas publicaciones que ha hecho la cantante en su Instagram después de ver su nuevo rostro. Y es que parece que la artista se ha retocado de nuevo y se ha inyectado una gran cantidad de botox en los pómulos.

Thalía ha aprovechado las fechas para compartir un vídeo felicitando la Navidad, sin embargo, más que respuestas positivas, la cantante se ha encontrado con diversos comentarios negativos criticando su nueva imagen.

Sus followers no han tardado en escribirle mensajes expresando su desagrado ante tal cambio: "¿Qué le paso a tu bello rostro? Era unico...por favor, no te hagas nada más!!! deja que la naturaralidad de tu belleza continúe...que no te importen los años y las arrugas!" o "qué mal no aceptar el paso de los años...Te arruinaste la cara", son algunos de los desafoturnados comentarios que ha recibido la cantante.

A pesar de ello, Thalía aún no ha querido mencionarse al respecto pues parece que ella está encantada con su nueva cara.