El novio de la Miss Sophie Grandon ha sido hallado muerto 20 días después del suicidio de la modelo

Aaron Armstrong ha sido encontrado sin vida tan solo 20 días después de la muerte de su pareja, Sophie Grandon. De acuerdo con la policía local, el suceso ha ocurrido en su casa de Reino Unido. Lo que de momento se desconoce son las causas de la muerte.

La prensa británica especula que Armstrong podría no haber aceptado la muerte de la modelo. "Cada día que pasamos juntos fue tan increíble que necesito volver a vivirlo. Te amo, princesa", publicó Aaron en un conmovedor mensaje a través de su Instagram pocas horas antes de ser encontrado muerto.

Sin embargo, según The Sun, esta no sería la primera vez que habría intentado suicidarse. "Intenté quitarme la vida hace cuatro años. He estado peleando con esto durante 10 años", escribió en su perfil cuando algunos fans de la modelo le acusaron de aprovecharse de la situación.

Días después de confirmarse de que Gradon había decidido quitarse la vida semanas atrás, Armstrong confesó, según The Sun, que él la había encontrado y que fue él quien decidió acudir a las autoridades.

Estos últimos días no han sido nada fáciles, el joven estaba devastado por el fallecimiento de su pareja, tal y como ha mostrado en su Instagram en los últimos días. "Ojalá pudiera abrazarte todo el día. Te extraño muchísimo. No pasa un minuto sin que tu bella sonrisa se proyecte en mi mente", escribió Armstrong en una imagen.

Una trágica historia que se repite días después.