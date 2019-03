Noelia López también se viste de novia…

¿OTRA BODA PARA EL 2012?

¿Noelia López también pasará por el altar en este 2012? No sabemos si será así o no pero lo que queda claro es que la guapa modelo sevillana luciría así de espectacular en el caso de que decidiera darse el ‘sí quiero’. Con la de bodas que hay proyectadas para este año, seguro que a más de una no le viene mal ir cogiendo ideas a partir de estos modelitos…