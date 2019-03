Noelia López, súper simpatía 2012

Hace unos meses conocí a Noelia López. Ella no se acordará de mí, normal, yo sí de ella, también normal. Fue en la Fashion Night Out de la revista Vogue. Ella, con un looks súper Anne Hathaway en ‘El Diablo viste de Prada’, no paraba de sonreír mientras posaba ante las cámaras. Todos los periodistas le hacían la misma pregunta, la que todavía hoy día siguen realizando. Y ella, sin dejar de sonreír, educada y segura de sí misma contestaba lo de siempre. A preguntas iguales, respuestas similares.

Después del ‘canutazo’ (dícese de aquel momento en el que los periodistas nos peleamos por conseguir alguna declaración de un famoso cuando posa en un photocall) salió por la derecha y se fue con unas amigas, también celebrities, a disfrutar de la noche de la moda. Yo, sin quererlo, estaba a su lado, nervioso (porque sí, llevo en esto años pero se me pone una persona ‘famosa’ delante y no sé que hacer), parecía que una fan histérica de 'One Direction' gritaba dentro de mí “dile algo por Diooooos díselooooooo”. Una situación para nada agradable que no paraba de ‘insitir’ en mi cabeza. Y es que yo admiro a Noelia desde aquel programa de televisión en el que competía por ser una supermodelo, que lo ganó por cierto.



Así que sin quererlo, por que una parte de mí no quería, y queriendo también, porque otra parte de mí sí quería, le dije rápidamente “hola Noelia, soy Arturo, encantado, trabajo para antena 3, soy periodista de moda y no quería irme sin decirte que me encanta tu look”. Lo sé, quizás un poco patético para una persona de mi profesión y de mi edad. Pero es que a veces uno no se puede reprimir… Ah, se me olvidaba, lo que me dijo ella, disculpen: “vaya, gracias, encantada de conocerte”. Seguimos hablando, muy poco, no quería resultar pesado, así que me fui, la dejé con sus amigas…. Y yo me encontré con Ana Milán, pero eso ya es otra historia.





Así que sí, como empezaba este artículo puedo decir que yo conocí a Noelia López. Y es que su estilo, que ha mejorado bastante, no deja de impresionarme. Es una chica elegante, con buen tipo, nada de delgadez extrema ni curvas peligrosas, de rasgos prominentes, pelo fuerte, sonrisa inigualable… ¿Se puede pedir más? Los vestidos largos los luce de una manera espectacular, fijaos en el azul que llevó a los Premios Telva de la moda. Por no hablar del look que eligió para los Telva de Belleza: total look negro, guantes, chaqueta con brillo y plumas… Y para eventos menos formales también va ideal. Uno de mis looks favoritos, el que eligió para la fiesta de Yo Dona, que es de Ana Locking (mi diseñadora española favorita).

Sé que muchos podrán decir que esto es un artículo de fan, SÍ, que la idolatro demasiado, BUENO, que no es para tanto, MENTIRA, que sus looks los puede llevar cualquiera, NO CON EL MISMO ESTILO… y muchas cosas más. Pero es que con esa sonrisa y esa simpatía que siempre demuestra hacia los demás es imposible que Noelia no te ciegue con su brillo.