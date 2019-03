Noelia López y Roko, noche divertida en la fiesta 'SModa' al ritmo de Miranda Makaroff

LAS 'CELEBS' MÁS 'IN' NO SE PERDIERON LA 'FASHION&BLOGGERS DATE'

Lo de las fiestas en verano en las que poder lucir palmito y pasear modelazo es algo que a tod@s nos encanta y, especialmente, a nuestras celebrities. La revista 'SModa' organizó ayer la 'Fashion&Bloggers Date' a la que no faltaron algunos de los rostros más conocidos. Nuestras bloguera Noelia López, Ivonne Reyes, Sara Vega y Brianda Fitz James Stuart no quisieron faltar. Noche de moda en Madrid al ritmo que marcó la 'it' Miranda Makaroff, quien ejerció de DJ.