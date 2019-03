La hija de Sting está que se sale. No sólo impresiona y engancha con su grupo de música, I Blame Coco , sino que también deja boquiabiertos a los más descarriados de la moda. Su peculiar voz se suma a su también peculiar look de 'niña-de-papá' pero con altas dosis de provocación y rebeldía. ¿Las claves? Mezclar combinaciones, 'saltos de cama' y camisones con prendas animadas -siempre por encima- (camisetas con dibujos infantiles o simpáticos). ¿El complemento estrella? Un buen taconazo o zapato llamativo plano. No apto para aburridas ni mimadas.

