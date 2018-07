La 'niña más guapa del mundo' se ha hecho mayor

Aunque no es la única que consiguió el título de 'la niña más guapa del mundo', el característico rostro de Thylane Blondeau no pasó indiferente para nadie, y aunque todavía no se la reconoce por su nombre, su cara es fácilmente identificable. La hija del futbolista Patrick Blondeau y la diseñadora de moda Veronika Loubry, saltó a la fama con tan solo 4 años y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

Tras recibir el título por su cara angelical, su cabello rubio y sus ojos azules, Thylane ha estado vinculada al mundo de la moda y de la belleza desde una temprana edad y continúa trabajando en ello a sus 16 años recién cumplidos. Se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram, un canal de YouTube donde comparte sus trucos de belleza y una cuenta en Snapchat con multitud de seguidores, y está muy bien rodeada, pues tal y como se puede ver en sus redes, se codea con prestigiosas modelos como Gigi Hadid.

Pero eso no es todo: la modelo francesa ha despertado el interés de numerosas firmas que quieren contar con ella. Dolce & Gabbana fue una de las primeras marcas de lujo que apostó por ella, y recientemente se subió a su pasarela durante el desfile en Milán. Pero además se ha convertido en embajadora de L'Oreal, junto a modelos como Irina Shayk o Karlie Kloss.