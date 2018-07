5 tips de iluminación para tu boda

verano sigue siendo el mes alto de bodas

Quedan pocas semanas, para que entremos, en pleno verano, la estación favorita para prácticamente la mayoría de los novios, para la celebración de su boda.

Con eso no quiero decir, que el resto del año, no sea realicen bodas, o sean menos bonitas, al contrario, cada estación tiene un encanto especial. A mí, por ejemplo me apasionan, las bodas de invierno y otoño, por el romanticismo que transmiten.

Pero según estadísticas, verano sigue siendo el mes alto de bodas, más horas de luz, más horas para poder disfrutar del gran día, así como más rincones para decorar.

Hablando de decoración, hoy nos vamos a centrar más en la LUZ, y concretamente en la ILUMINACIÓN PERFECTA PARA LAS BODAS.