5 Tips para una boda en Halloween

Cierto es, que una de las fiestas más conocidas en Estados Unidos, cruza fronteras y se instala año tras años en nuestro día a día. Desde grandes supermercados, pasando por fiestas tematizadas, decoraciones para hacer tu propia celebración, y como gran repercusión en nuestras ideas, no podía ser menos y trasciende al sector nupcial.

Muchos adeptos y fans de Halloween, que coincidiendo su gran día con tan mítica celebración, optan por aportar un toque único, diferente y mágico al día de su boda, ambientándola al más puro estilo Halloween.

La fiesta de Halloween va ganando protagonismo en nuestro país | Kristen Booth

Si eres una enamorada de Halloween, coincidiendo con tan señalada fecha, hoy he preparado una serie de tips para organizar tu boda en Halloween.

1) Una de las más importantes es la cromática de la boda: Los colores protagonistas que tienen gran predominio en tu boda halloween, son los naranjas, rojos y negros.

Tonos básicos en todo Halloween, colores llamativos y llenos de energía. Combinaciones con plateados y dorados, resultan grandes compañeros.

Podrás personalizar y tematizar tus invitaciones de boda, para que los invitados tengan el primer contacto con lo que se encontrarán en citado día. La carta de presentación de tu boda con las instrucciones o el dress code que tendrán que llevar los asistentes. Multitud de símbolos desde calaveras, calabazas, para transportarnos a un 31 de octubre terrorífico.

Tonos básicos en todo Halloween, colores llamativos y llenos de energía | Kristen Booth

2) Las Calabazas : Son tus aliadas, a la hora de la decoración. El símbolo característico del día de Halloween.

No pueden faltar en tu día, además que serán muy versátiles para decorar, como detalle para invitados, en mini calabazas, o mermelada de calabaza casera, y como no, como un llamativo centro de mesa. Combinaciones de Calabazas y Velas, que aportarán al entorno un toque misterioso y mágico.

Combinaciones de Calabazas y Velas, que aportarán al entorno un toque misterioso y mágico | Natalie Franke

Además como estarás en pleno otoño, otro elemento perfecto que te ayudará mucho en tu decoración, son las hojas otoñales de los árboles, colores marrones, y anaranjados, con las que podrás conseguir grandes resultados.

Customiza tu look de novia | Photography Luna de Mare

3) Customiza tu look de novia , un pequeño detalle que cuenta: Si empezamos por el vestido, podemos personalizar tu vestido, y elegir un look más acorde a Halloween. Desde un vestido totalmente negro, quién no ha visto las fotos de boda de sus abuelos, donde la novia iba de negro.

Si el todo al black, no te atreves, un pequeño detalle en negro puede resultar diferente también.

Podemos personalizar tu vestido, y elegir un look más acorde a Halloween | Rustic White Photography

Podemos optar también por personalizar los complementos, zapatos en color naranja, el tocado con arreglos florales identificativos, o incluso el ramo de novia, en tonos naranjas, negros y rojo sangre. Recuerda que menos es más. No hace falta recargar.

El tocado con arreglos florales identificativos, o incluso el ramo de novia | Megan Robinson

En cuanto al maquillaje, deberías elegir tonos negros, violetas y rojos, para aportar más realismo a todo el conjunto

En cuanto al maquillaje, deberías elegir tonos negros, violetas y rojos | With Love by Georgie

4) Tarta Nupcial y Candy bar : Infinitas combinaciones, y divertidas alternativas para tematizar tu tarta nupcial y Candy bar. Ideas no te van a faltar. Consulta con un profesional para combinar alternativas.

Desde dulces típicos otoñales, tarta fondant en negro, telarañas de chocolate. .. Será una gran sensación.

Desde dulces típicos otoñales, tarta fondant en negro, telarañas de chocolate... | With Love by Georgie

5) Photocall Terrorifico . Uno de los momentos más divertidos y que mejores recuerdos nos regala, son los photocall, donde tanto los novios como invitados, ya están más relajados.

Disfraces diferentes con complementos terroríficos, donde las combinaciones para jugar y divertirse son infinitas. Seguro que pasado un tiempo, cuando repases las fotos de tu día, el photocall te habrá regalado grandes momentos para enmarcar.

¿Te animas a celebrar tu boda un 31 de Octubre? Conseguirás una boda única, diferente y divertida que no seguro que los asistentes no podrán olvidar.