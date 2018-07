¿Tatuaje? Incorpóralo en tu look nupcial

Las tendencias en la moda, pueden ser pasajeras o permanentes en el tiempo, ese es el caso de los tatuajes.

Las tendencias pueden ser pasajeras o permanentes | Ryan Eyestone

Los tatuajes, hoy en día, son un complemento más en las personas, tanto que una última encuesta, dice que casi 8 de cada 10 mujeres ya luce algún diseño de tatuajes en alguna parte de su cuerpo. Son una forma de expresión, ya que muchos tienen un gran significado para que él que lo luce, episodios o experiencias de nuestra vida.

Los tatuajes, hoy en día, son un complemento más | Glass Slipper Photography

Nuestro tatuaje, ya sea grande o pequeño, será nuestra seña de identidad, con las imágenes que podéis ver, comprobaréis que los tatuajes pueden formar parte en vuestro día de la boda, sin perder la magia y la elegancia de cualquier otra novia, así como vuestro propio estilo.

Siempre hay que apostar por ser tú misma | Dano day Photography

Para diario, seguro que ya lo tienes incorporado como una parte más de tú estilo, pero llegado el momento de casarte, seguro que te has preguntado ¿qué pasa con el tatuaje el día de mi boda? ¿Por qué no mostrar el tatuaje en un día tan importante para mí?

Forman ya parte de tu estilo | RAW Shoots

Pues la respuesta solamente la tienes tú, ya que tienes que ir lo más cómoda posible, y si estas orgullosa con tu tatuaje, porque no incorporarlo en tu look y lucirlo.

Muchos guardan un importante significado | Matt and Tish

Hay veces, que no habrá ningún problema, si tu tatuaje, está en algún lugar oculto de tu fisionomía, y con tu look de boda, no será visto, entonces no tendrás de que preocuparte.

Incorpóralo en tu look nupcial | Phil Chester

Las novias actuales, como siempre os digo tienen que apostar por ser ellas mismas, y seguir su propio estilo, así que si tu tatuaje/s está en zona visible, haz que sea una marca característica tuya e incorpóralo en tu look nupcial.

¿Y tú te atreves a ser Novia Tatuada? | Janneke storm

