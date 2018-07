Stop! Bodas pasadas por agua

Estamos en febrero, y aunque el tiempo a veces no corresponde con la estación que estamos, es normal que en invierno haga este frío helador.

Este año excepto por un par de semanas, parece que nos estábamos librando del invierno, esperemos que estos sean los últimos coletazos, antes de llegar a la Primavera, y veamos brillar el sol.

Casarse en verano, es sinónimo, según estadísticas de posibilidades mínimas de lluvia, a diferencia de meses de otoño, primavera y verano.

Pero hoy en día, y con el cambio meteorológico, nadie te puede asegurar nada, pasando a que en plena de boda de otoño, haga un día soleado y caluroso de agosto, a bodas veraniegas donde la lluvia haga acto de presencia, con las conocidas tormentas de verano.

Pero la pregunta llega, ¿Y si tu boda fuera este fin de semana, y las previsiones son tan LLUVÍA, tal y como las tenemos hoy? (Pánico, pena, y seguro ganas de ponerse a llorar… STOP!!! Ánimo no pasa nada, con previsión y organización, puedes encontrar la parte positiva y hacer que tu día sea diferente, único e inolvidable.

Con los consejos e ideas que te detalle, serán muy útiles para estar prevenida para evitar disgustos y poder disfrutar de día al máximo.

Para empezar unos diez días antes ves mirando la previsión de lluvias, y si esta previsto (muy marcadamente) que la lluvia aparezca, entonces empieza a pensar y toma nota.

·A la hora de elegir el lugar de celebración, es muy importante que tengan un Plan B, en caso de lluvia.

·Una segunda opción, que siga siendo especial, y que sea fácilmente adaptable, a la organización de vuestro día.

·Parte cubierta para la ceremonia, carpa, y si el banquete era al exterior, disponibilidad de salones para todos los invitados.

·Paraguas para novias e invitados: Hay paraguas muy cuquis para novias para la ocasión.

·Pero tendrás que tener en cuenta los invitados, así que recomiendo un bonito rincón a la entrada del lugar de celebración, para que estén a su disposición

·Botas de Agua: Llegado el momento, podrás arriesgar y sustituir tu bonitos zapatos de tacón, y poco prácticos, para la climatología que te ha tocado, por unas bonitas botas de Agua.

·Una solución que aportara a tu look de novia un toque diferente y divertido para las más atrevidas.

·Está bien pensar en los complementos, pero no podemos dejar pasar el tema Maquillaje y Peluquería, enemigos de la lluvia.

·Coméntalo con tu profesional, ya que para el peinado tendrás que buscar alternativas para la humedad y en encrespamiento según el tipo de pelo de la novia y el peinado escogido.En cuanto al Maquillaje, un

maquillaje waterproof, resistente al agua, puede ser un gran aliado

·Habla con tu fotógrafo, y estudiar juntos alternativas para las fotos de boda. Sitios al interior o exterior, la luz, etc.

·Pero si en momento de hacer las fotos llueve, tranquilidad, pon en práctica los consejos anteriores y disfruta del momento.Un paraguas, botas para los novios, y disfrutad de un momento divertido, que os hará que como resultado tengáis unas fotos diferentes y originales. Un recuerdo de un día inolvidable.

Y como resumen, Tranquilidad, buena actitud y mucho mucho humor. Y recuerda.

¡NOVIA MOJADA, NOVIA AFORTUNADA!