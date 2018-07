Protea: ramos originales para bodas

Por eso me encanta descubriros conceptos diferentes de decoración y look nupciales. En este caso, os quiero presentar una flor que a pesar que seguro conocéis no está considerada como las más comunes para boda e incluso para algunos puede resultar incluso extraña, ella es la PROTEA.

Una flor que a pesar que seguro conocéis es muy común | Chelsea LaVere

La Protea, la flor pinterest, en mi opinión, es una flor salvaje, llamativa, única, y a la vez nada común, seguro que nadie olvidará tu ramo de protea, aunque al ser una flor de por si vistosa y grande, no os recomiendo recargar.

De origen africano, y condiciones especiales de conservación, además de ser la protagonista para vuestro ramo de boda, también puedes utilizarla para la decoración floral en la misma tónica que tu ramo.

Una flor salvaje, llamativa y única | Branco Prata

Combinaciones para centros de mesa, ya sea con recipientes de cristal o con cajas de madera, son grandes aliados para la protea, una flor exótica, que te regalará grandes resultados, combinándolo con diferentes flores menos llamativas.

Las zonas exteriores, decoradas con protea y cáctus, aportan un toque tropical, puede ser una opción diferente, única y original.

No resultará indiferente a ningún asistente | Vía Wedding Chicks

No resultará indiferente a ningún asistente, ya que tiene la particularidad de que te encanta o no te gusta nada, pero sin perder un toque chic y elegante para vuestro día.

No resultará indiferente a ningún asistente | Chelsea LaVere

Si optas por un ramo con protea, intenta que tu look nupcial, sea sencillo y natural, ya que la protea es una flor, que como te decía, no necesitas recargar, ya que ella misma ya llama la atención. Menos es más.

No necesitas recargar, ya que ella misma ya llama la atención | Buffy Dekmar

Con un vestido sencillo sin recargar, el complemento ideal será un ramo especial de protea, que hará que brilles en tu día.

Un punto negativo, que le podemos poner a la Protea, es que por sus necesidades de conservación, su carácter tropical, exóticos y climas necesarios, no son típicas en España, con lo que difíciles de encontrar y por tanto algo costosas económicamente.

Una opción floral diferente para tu boda | Nicholas L Photo

¿Conocías la protea? Una opción floral diferente para tu boda, que seguro será un éxito y no dejará indiferente a ningún asistente.