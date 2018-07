El plumeti vuelve

Las tendencias nupciales, en vestidos de novia, la componen multitud de detalles, que en todo su conjunto hacen que los nuevos diseños sean diferentes, únicos y originales.

Diseños diferentes, únicos y originales | Serafín Castillo ImmaClé

Entre estos detalles, hay que tener en cuenta los tejidos con los que se confeccionan los vestidos, como puede ser los tejidos estrellas, el tul, crepe, guipour, encaje o del que vamos ver en este post, el plumeti.

Un tipo de tela, muy fácil de identificar, que consiste en un tul bordado a topos iguales o en diferentes tamaños. Aporta feminidad, elegancia, dulzura, romanticismo e inocencia, dando como resultado una imagen espectacular.

Es una tela muy agradecida y versátil | David Christian

Es una tela muy agradecida, y versátil, ya que lo podemos utilizar tanto para el diseño de un vestido completo, en algún detalle como mangas, espalda o para el velo.

Helena Mareque | María López

El plumeti es ya un clásico en los vestidos de novia, pero su versatilidad en complemento, hace que cada día, gane más adeptos, integrándose en nuevas tendencias, y actualizándose a la moda actual, con diferentes tipos de topos incluso con un toque de color.

Seamsforadesire | MujerHoy

Presente en complementos como medias, velos, zapatos, tocados, incluso en ropa interior, aportarte un toque de inocencia.

Incluso en ropa interior | Woman Secret

Pero el plumeti, no solo predomina para novias, sino las invitadas también tienen que tomar nota de todas las opciones que podemos encontrar para su look perfecto. Puede ser uno de tus aliados para tu estilismo diferente y femenino, ya sea en vestido, camisa, jumpsuit.

También hay para invitadas... | Vogue

Si quieres un look natural y romántico para el día de tu boda, tu tejido a tener en cuenta es el plumeti.