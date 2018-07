Paillettes: Invitadas brillantes para este verano

Estos días, ya tenemos un tono de piel más bronceada, que tanto nos gusta, que hace que cualquier look, luzca mucho mejor, a diferencia del blanco nuclear, que como yo, nos cuesta quitarnos de encima. No hay manera de decir que morenita estoy.

Si aún tienes una boda o evento de noche y no tienes look, prepárate para deslumbrar con estos looks, donde la base son los "Paillettes".

Prepárate para deslumbrar con estos looks | Cheryl Cole

Vestidos o complementos, repletos de pailletes, para estar a la moda, y brillar como nunca. Deslumbrar, sin dejar de perder la elegancia y de manera sofisticada.

Faldas ideales en tonos dorados, plateados, o colores como aguamarina, o verde esmeralda, que tanto favorecen.

Vestidos o complementos para brillar como nunca | Elizabeth Kennedy

Diferentes formas geométricas, para completar tu look con multitud de combinaciones.

A simple vista, el "brilli brilli"como suelo llamar a los paillettes, no sería una de mis opciones para asistir como invitada a una boda, pero bien combinado y sin recargar puedes conseguir un resultado espectacular.

El "brilli brilli" bien combinado es una buena opción | Daikiridelimon

Acostumbradas a ver como lo lucen las celebrities desfilando sobre las alfombras rojas, puede resultaros demasiado atrevido o arriesgado para según qué eventos, pero una buena elección y durante estas noches de verano, puede ser una gran decisión, ya que las combinaciones serán diferentes dependiendo al evento al que asistas.

Una buena elección puede ser una gran decisión | Paula Echevarría Dolores Promesas

Estas fechas y el tono de piel que todas lucimos, juegan a nuestro favor, ya que ayudan a intensificar nuestro moreno de piel. Para pieles más morenas y bronceadas, optaremos por tonos de paillettes más claros y suaves, desde rosas a nudes.

El tono de piel juega a favor | La Más Mona

Y si eres más como yo, y tu piel es más blanquita y menos bronceada, tus colores perfectos son los más intensos, como aguamarinas, negro y verdes esmeraldas. Colores con fuerza que harán que harán que luzcas espectacular.

Colores con fuerza | Cocokelly.com

¿Y tú ya te atreves a ser una invitada perfecta, con brillos de paillettes?