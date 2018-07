Novias inspiración crochet

Ideal para las bodas de verano, bodas que empiezan aparecer ya en redes sociales, bodas frescas, naturales, con el sol y el mar como protagonistas.

Rue de Seine | Rue de Seine

¿Quién no conoce el crochet? O con su nombre más tradicional, el ganchillo, una técnica, que se introduce en la confección de los vestidos de novia, en complementos e incluso en decoración, para bodas vintage y bohemias.

En este caso, nos centraremos solamente en ellas, las novias con estilo propio, originales, diferentes, con aire fresco y natural.

Un aire fresco y natural | Yolan Cris

Bodas al atardecer, bodas en la playa , al borde de una piscina, o incluso para bodas más campestre, un look que no dejará indiferente a nadie, y que me encanta para estos meses más estivales.

Perfecto para bodas de verano | Mimosa Croche

Desde grandes diseñadores, tiendas más pequeñas, pasando incluso por el handmade, con alto valor sentimental. Seguro que tienes a alguien cercano, que es un manitas con las agujas, diseña tu propio vestido y conseguirás un vestido único.

Imma Cle | Serafín Castillo y Marcos Sánchez

A quien no le han regalado, la abuela o la suegra, un tapete de ganchillo para el sofá ( y lo hemos detestado, pues seguro que viendo estas ideas de crochet de novia, cambiaras de opinión.

Multitud de combinaciones, jugando con las tendencias, desde los vestidos dos piezas, con espaldas al descubierto.

¡Multitud de combinaciones! | Bridal Mussings

Incluso puedes incorporar las transparencias, tan actuales, ya que con el este tejido es fácil logran el efecto transparencias, tan presente en las últimas pasarelas.

Incluso puedes incorporar las transparencias | Carmencroche

¿Y tú optarías por el crochet para tu vestido de novia?