Novia con Velo SI? Novia con Velo no?

Cuando hablamos de velo, la mente nos evoca a novias tradicionales, bodas con ceremonias religiosas, bodas muy protocolarias, pero con el tiempo esta idea de novia tradicional, ha ido cambiado, y el velo se ha ido incorporando a las moda nupcial actual.

Cuando hablamos de velo, la mente nos evoca a novias tradicionales | Volvoreta

Las tendencias y las novias actuales eligen incorporar el velo en su estilismo adaptándolo a las nuevas líneas de moda más modernas y según el look elegido de novia, ya que desde hace tiempo dejo de ser obligatorio, es una opción y cada una lo puede lucir como mejor considere.

Hoy en día podemos encontrar looks, de los diseñadores más actuales, adaptándose, dando una vuelta a su línea incorporando el velo.

Las tendencias y las novias actuales eligen incorporar el velo | Laura McGlynn Photography

Tradicionalmente, la única opción para los looks novia eran los vestidos blancos largos con cola y corte princesa, gracias a la evolución de las tendencias, las novias más actuales y modernas tienen un amplio abanico de opciones para elegir y aportar más ideas a su estilismo. Desde pantalones, complementos, vestidos cortos, croptops, diferentes tipos de tejidos.

Las novias más actuales y modernas tienen un amplio abanico de opciones | Rock My Wedding

Esta evolución también la podemos ver reflejada en los velos, desde diferentes longitudes, diseños, con colores, tejidos más actuales. Variedad de opciones para poder adaptarlo a su look.

Variedad de opciones para poder adaptarlo a su look | Helena mareque- Cristian trujillo

Desde hace un par de temporadas, las novias más modernas y poco convencionales, pueden optar por los velos de color, una opción divertida, y original de aportar un toque diferente a tu look de novia, sin perder el romanticismo y la elegancia. Tonos suaves que se adaptan a tu look actual.

Pptar por los velos de color, una opción divertida y original | Helena Mareque

La decisión de llevar el velo, el día de vuestra boda, es solo vuestra, según vuestras creencias y estilos. Además de disponer de diferentes maneras de lucirlo, debajo o encima de un recogido, adaptándolo a tu peinado, cubriéndote el medio rostro o rostro entero, más caídos de manera natural, larguras extra o mini.

Diferentes opciones de velo según el estilo de novia que seas, desde más tradicionales hasta novias más bohemias, ideales para bodas más románticas, como puede ser en playa o bodas rurales.

Además de disponer de diferentes maneras de lucirlo | Encarnación Campanario-Pol Nuñez

Si optas por no llevar velo, es una gran opción también, ya que tendrás multitud de opciones, para completar tu look, desde coronas de flores naturales, melenas desenfadas, tocados, etc. Sin duda lo más importante es sentirte tú misma, sin verte disfrazada, dentro de los protocolos y convencionales básicos del tipo de boda. Porque ahora ya es posible ver en ceremonias civiles novias con velo, y bodas religiosas sin el mismo.

¿Y viendo la variedad de opciones, tú que prefieres, novias con velo o sin velo?